Detektiv erwischte Quartett mit Beute

Jeans, Nachthemden, Pyjamahosen, Kappen und Parfums: Vier Rumäninnen packten an einem Tag alles ein, was sie in Geschäften in der St. Pöltner Innenstadt ergaunern konnten - bis sie ein Ladendetektiv bemerkte und die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen das Quartett fest und stellten das Diebesgut sicher.