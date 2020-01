„Am 11. Jahrestag wollen wir uns das Jawort geben“

Am 16. Mai vor elf Jahren begann die gemeinsame Geschichte von Lisa und Saman. Am 16. Mai 2020 wird die „Krone“-Traumhochzeit in Kärnten am See stattfinden. Zufall oder Schicksal? Nach vielen spannenden Reisen um die Welt und der Verwirklichung ihres Traumes eines Eigenheimes wollen sich die Finalisten Lisa und Saman nun endlich das Jawort geben. Im Interview mit kronehit (siehe Video oben) teilen die beiden ihre persönliche Lovestory - inklusive Heiratsantrag LIVE auf kronehit! Wer soll die All-inclusive-Hochzeit powered by Hochzeit.click gewinnen? Von 27. bis 31. Jänner stellen die „Krone“ und kronehit täglich ein Finalistenpaar und ihre Liebesgeschichte vor. Ab 31. Jänner können unsere „Krone“-Leser für ihre Favoriten abstimmen!