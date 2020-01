Mit City4U gratis zu Alex Kristan ins Globe Wien

In Zeiten von „political correctness“ und eines durch Vorschriften geregelten Alltags braucht es laut Kabarettist Alex Kristan das „gelebte Rotzpipntum“ mehr denn je. Der Komiker ruft zum Handeln auf: Raus aus dem Hamsterrad und rein in die Achterbahn. Yin und Yang aus dem Gleichgewicht bringen. Einmal wirklich sagen, was man denkt.