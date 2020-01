Pensionswelle als Chance: Open Golf expandiert

Eigentlich ist es fast schon Paradox: Christoph Schilchegger zeigt Stolz seinen jüngsten Zukauf – das Sterngartl, ein 18-Loch großer Golfplatz unweit des oberösterreichischen Bad Leonfelden. Verrückt, könnte man meinen in Zeiten, in denen der Golf-Boom offenbar nachgelassen hat. Seit 2008 stagniert die Zahl der aktiven Spieler österreichweit bei 104.000. Der 64-Jährige will es trotzdem wissen. Oder gerade deswegen: „Unser Angebot wird dadurch größer, ins Mühlviertel kommen vermehrt Gäste aus Deutschland – es gibt viele große Hotels hier“, so Schilchegger.