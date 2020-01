Öffis fünfmal täglich von Falschparkern blockiert

Besonders oft sorgten schlecht abgestellte Fahrzeuge in der Kreuzgasse (196 Fälle), in der Döblinger Hauptstraße (152) sowie in der Blindengasse (100) und Hormayrgasse (100) für Blockaden. Währing rangiert auf Bezirksebene mit 334 Falschparkern vor Döbling (278) und Hernals (136). Verhältnismäßig selten müssen Fahrgäste in Simmering (18), Mariahilf (23) und Penzing (23) auf ihre Weiterfahrt warten.