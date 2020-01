Küchenbrand im Pongau erlosch wieder von selbst

Die Küche in einer Wohnung in Werfenweg im Pongau geriet am Samstagvormittag in Abwesenheit der Eigentümerin in Brand. Aus Sauerstoffmangel erlosch das Feuer jedoch von selbst. Die 33-Jährige entdeckte den völlig abgebrannten und zerstörten Küchenblock bei ihrer Rückkehr. Die Feuerwehr Werfenweng rückte daraufhin mit 15 Mann aus, um die Wohnung nach Glutnestern zu durchsuchen. Eine defekte Steckdose dürfte die Ursache für das Feuer gewesen sein. Die Höhe des Schadens in der durch Rauch stark beschädigten Wohnung ist noch nicht bekannt.