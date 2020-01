„Bin zuversichtlich, dass Musi erhalten bleibt!“

In die Zuständigkeit des neuen Tourismuschefs fallen künftig gleich vier von der „Krone“ präsentierte Großevents: Die E-Motion-Biketage und das „Nockis“-Fest in Millstatt sowie die beiden „Wenn die Musi spielt“-Open Airs in Bad Kleinkirchheim. Und da sind ja – wie berichtet – beide in Gefahr. „Ich bin zuversichtlich, dass beide so tollen Veranstaltungen erhalten bleiben. Es müssen aber alle an einem Strang ziehen – und es muss eine Win-win-Situation geben“, so Brandlehner. Weil es sei schon sehr grotesk, wenn ein Hüttenwirt, dem die „Musi“-Wanderung Hunderte Fans und tollen Umsatz beschert, die Frankfurter Würstl und das Getränk der Musikanten dann dem Tourismusverband verrechnet.