Während der Haft kamen Einbrecher

Rund einen Monat saß ein 70-Jähriger in U-Haft. Ein Freund sollte sich in dieser Zeit um sein Haus in St. Pölten kümmern. Als der Senior wieder heimdurfte, traute er seinen Augen nicht. Das Testament seines verstorbenen Schwiegervaters war ebenso weg wie die Polizze einer Lebensversicherung. Die Polizei ermittelt.