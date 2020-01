Weißensee in Kärnten: Familienurlaub mit Skikurs

Die optimalen Bedingungen für einen Kinderskikurs

Ein Geheimtipp für Familien mit kleinen Kindern, die keine Skiautobahnen suchen, sondern das Flair eines überschaubaren Skigebietes vorziehen. Für die kleinen Gäste gibt es ein speziell errichtets Kinderland wo die kleinen ab dem 4. Lebensjahr das Skifahren erlernen können. Am Weißensee angekommen erwartet Sie das Hotel Arlbergerhof VITAL mit hoteleigener Skischule. Die Faszination und Begeisterung fürs Skifahren wird in diesem Hotel so richtig gelebt. Mit viel Spaß und Know-How wird ihren Kindern hier das Skifahren beigebracht. Nach einem ausgiebigen Skitag erwartet Sie Christines Naturküche. Sie weiß ganz genau, was Groß und Klein schmeckt: beste heimische Produkte mit Liebe zubereitet.