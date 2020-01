„Duschbus“ für Obdachlose in Hamburg gestartet

In Hamburg ist vor kurzem der neue „Duschbus“ für obdachlose Menschen an den Start gegangen. Für das Projekt wurden unter dem Motto „Waschen ist Würde“ Spenden in Höhe von 160.000 Euro via Crowdfunding gesammelt. In der norddeutschen Stadt gibt es nämlich nur 22 Duschplätze - für 2000 Wohnungslose. Wie die Lage für obdachlose Menschen in Wien ist und ob ein solcher „Duschbus“ ebenfalls benötigt wird, hat City4U den Caritas-Sprecher Klaus Schwertner gefragt.