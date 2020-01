Die meisten Online-Paare sind in Wien zu finden

Die Online-Partnersuche hat sich in Österreich etabliert. Längst ist es kein Geheimnis mehr, wenn man via App oder Online-Partnerportal eine neue Liebe sucht. Eine aktuelle Umfrage zeigt nun auch: Bereits mehr als 700.000 Österreicher haben ihren jetzigen Partner online gefunden. Mehr als zwei Drittel der Österreicher kennen zumindest ein Paar in ihrem Umfeld, das sich online verliebt hat. Die meisten Online-Paare sind übrigens in Wien zu finden.