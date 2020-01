Platz eins zum Jubiläum der Arbeitsbiene als Hit

Was zuletzt in der Saison 2015/16 gelang, soll auch heute, Freitag, am späten Abend Realität sein: Die Eisbullen stehen als Gewinner des Grunddurchgangs in der Eishockeyliga fest! „Natürlich wollen wir Platz eins so schnell wie möglich fix machen, also gleich in Szekesfehervar – das wäre ein Hit“, gibt Michael Schiechl das Bulls-Motto für die Vorschlussrunde aus, nach der man zumindest drei Punkte vor den Vienna Capitals (bei KAC!) liegen müsste. Für die 30-jährige „Arbeitsbiene“ wäre es die Krönung ihres persönlichen Jubiläumsspiels – der 700. EBEL-Partie, davon 395 mit einer Unterbrechung in Diensten der Salzburger. Mit denen der Stürmer die unvergesslichsten Erfolge abrufbereit hat: „Der EBEL-Titel in Finalspiel sieben beim KAC oder im sechsten ebenfalls in der Overtime in Linz.“