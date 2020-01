Nach Einbruchserie: Verdächtiges Trio entlarvt

In der Zeit zwischen dem 16. Oktober und 26. Dezember 2019 kam es in Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land immer wieder zu Einbrüchen. Alles in allem sollen es laut Polizei um die zehn gewesen sein - betroffen waren „hauptsächlich Lokale“, in einem Fall war es ein Jugendzentrum. Die Täter erbeuteten vorwiegend Bargeld. Gesamtschaden: über 10.000 Euro!