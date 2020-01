Russisches Paar lebt mit Puma als Hauskatze

Katzen sind das beliebteste Haustier in Österreich. 1,3 Millionen Schmusetiger machen es sich hierzulande mit ihren Frauchen und Herrchen am Sofa bequem. Jeder Katzenbesitzer weiß, dass die Vierbeiner zwar nicht so folgsam wie Hunde sind, dafür umso kuschelbedürftiger. An letzteres dachte sicherlich auch ein russisches Paar, das einen Puma adoptierte. Mit dem Raubtier namens Messi leben sie nun bereits seit vier Jahren in einer Wohnung zusammen, nachdem sie es aus einem Streichelzoo holten. Auf Instagram hat die ungewöhnliche Familie 1,3 Millionen Abonennten.