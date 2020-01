US-Studie: Immer mehr transsexuelle Jugendliche

Sexuelle Orientierung gehört zur Identität des Menschen

Ein weiteres großes Thema in der Beratungsstelle Courage ist die sexuelle Orientierung. Dabei fällt auf, dass das vermeintliche Ideal des hetereosexuellen Paares für die Jugend nicht mehr ausschließlich erstrebenswert ist. „Die sexuelle Orientierung gehört zur Identität eines Menschen. Die Millenials sind in der Zeit der neosexuellen Revolution aufgewachsen. Das Thema der geschlechtlichen Identitäten wurde erstmals zum Thema und es gab die Möglichkeiten, die Sexualität so zu gestalten, wie man es möchte - erstmals in einem perversionsfreien Raum. Früher wurde ja auch Oralverkehr als pervers bezeichnet. Ihre Nachfolger, die Generation Z befinden sich nun mitten in dieser Entwicklung und können sozusagen aus dem Vollen der Lebensmodelle und sexuellen Vielfalt schöpfen. Dies wird natürlich durch die sozialen Medien verstärkt, sonst wäre die Entwicklung nicht so schnell verlaufen.“