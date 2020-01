Die Puppen-Doktorin „operiert“ Stofftiere und Co.

Was macht man mit der Lieblingspuppe, die plötzlich ein Bein verloren hat? Oder mit dem Teddy, dem ein ein Auge fehlt? Man bringt ihm zum Puppendoktor am Stubenring 16 in der Wiener City. Diesen betreibt Karin Haider seit nunmehr 35 Jahren. Mittlerweile ist ihr „Spital“, in dem sie vom modernen Stofftier bis zur antiken Porzellanpuppe alles behandelt, das letzte seiner Art in Österreich. Das Geschäft läuft nach wie vor gut: „Zum Glück gibt es noch Eltern, die ideelle Werte an ihre Kinder weitergeben“, sagt Karin Haider beim City4U-Besuch beim Puppendoktor.