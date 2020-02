Spiele-Highlights für absolute Wien-Fans

# Wien-Quiz

Wien-Quiz statt Pub-Quiz? Here we go! Beim Wien-Quiz von Ars vivendi stellt man sich Fragen wie: „Wie heißen die ‚Wiener Würstchen‘ in Wien?“ oder „Wo wurde Mozart begraben?“ Insgesamt 66 unterhaltsame Quiz-Fragen rund um die Weltstadt an der Donau garantieren Rätselspaß für die ganze Familie.