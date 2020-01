Bei Handykauf auf Online-Betrüger reingefallen

Für das Smartphone hatte der Sohn von Josef B. 424 Euro an den vermeintlichen Verkäufer überwiesen. Dessen Profil ließ nicht vermuten, dass es sich um Betrug handelt.„Der Verkäufer hatte zu 100 Prozent positive Bewertungen und war als langjähriger Verkäufer gelistet“, berichtete der Leser. Durch die Übermittlung einer Sendungsnummer erweckte man den Eindruck, das Handy wäre auf dem Postweg. „Erst als das Paket in einem anderen Bezirk zugestellt wurde, vermuteten wir, dass es sich um Betrug handelt“, so Herr B. weiter. Die Familie erstatte Anzeige, wandte sich an ebay, informierte die Ombudsfrau.