Späte Raunacht mit feinem Zwirn

„Wir hatten da eine Terminkollision. In den eigentlichen Raunächten hatten wir alle zu tun“, so Meindl. Das tat Hoscheks Freude keinen Abbruch: „Das Leder hat uns ganz neue Möglichkeiten gegeben, die wir auch genutzt haben - wir hatten viele Verarbeitungswünsche an Meindl“, lacht die Designerin. Die feinen Lederröcke oder auch Kaschmirpullover nahmen längst nicht nur Kunden ins Visier. Sondern auch die Moderatorinnen Kathi Wörndl und Claudia Maxones.