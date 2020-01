„Poopsie“: Verrückte Kinderzeitschrift zu gewinnen

Kackende Glitzer-Einhörner sind eines der angesagtesten Spielzeug-Trends. Mit dem offiziellen Poopsie-Magazin wartet jetzt die aktuell verrückteste Kinderzeitschrift am Kiosk auf junge Leserinnen. In dem quartalsweise erscheinenden Titel können Mädchen zwischen sechs und neun Jahren in die Welt des Glitzerschleims der beliebten Poopsie-Einhörner eintauchen.