Oster-Festival im Zeichen des Aufbruchs

Aufbruch in neue Zeiten

Am 8. 4. erzählen Miguel Herz-Kestranek und das Klarinetten-Duo Gurfinkel von jüdischem Heimatverlust und dem Aufbruch aus dem Schtetl. Am 9. 4. taucht man mit Eddie Luis in die Schlagerseligkeit der 50er-Jahre ein - jene Zeit also, in deren Konsumorientiertheit die Wurzeln vieler unserer heutigen Probleme zu finden sind. Tags darauf steht eine sehr spannende Gegenüberstellung an - während Ismael Barrios mit Kollegen die Mutter Erde des mythischen Amazonien heraufbeschwört, blickt Michael Hell mit neuem Ensemble in Pergolesis „Stabat Mater“ auf die Gottesmutter Maria.