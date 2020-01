Wiener Pub: Bier trinken für Australien

Unterstützt werden sie von der Australischen Botschaft und der Community „Australians in Austria“. Außerdem werden hochrangige Gäste und Prominente erwartet. „In diesem Sinne werden wir unsere Gäste nicht nur glänzend unterhalten, sondern Ihnen auch die Möglichkeit bieten, an unserer Spendenaktion ‘Austria for Australia‘ teilzunehmen“, so die Betreiber. Wer am Sonntag, den 26. Jänner also noch nichts vorhat, der ist im Billabong herzlich willkommen und tut mit jedem Schluck von einem kühlen, australischen Bier etwas Gutes!