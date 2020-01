Obskure Sekte tötete bei Ritualmorden sechs Kinder

Was in einer improvisierten Kirche im kleinen Dörfchen El Terron im Westen des mittelamerikanischen Landes passierte, ist kaum zu fassen. In dem Gotteshaus (Bilder unten) soll die Sekte sieben Menschen getötet haben. Neben den Kindern wurde auch eine schwangere Frau, die Mutter von fünf der Kinder im Alter zwischen einem und 17 Jahren war, umgebracht.