Kann Klima-Angst zu psychischer Erkrankung werden?

Es wird immer wärmer

Die Klimaangst ist eine nachvollziehbare Reaktion auf eine reale Gefahr. Das zeigt vor allem das vergangene Jahr: Der Sommer zählt zu dem zweitheißesten in der 253-jährigen Messgeschichte. Die Temperatur lag 2,7 Grad Celsius über dem Mittel. Der Herbst war um 1,5 Grad Celsius wärmer als gewöhnlich, ebenso der Dezember (2,4 Grad Celsius). Generell wurde 2019 zu einem der drei wärmsten Jahre in der Messgeschichte „gekürt“. Die 14 wärmsten Jahre gab es in der jüngeren Vergangenheit.

Wenn diese Angst aber so viel Raum einnimmt dass sie zu Einschränkungen im Leben führt ist es wichtig sich aktiv mit der Angst auseinanderzusetzen. „Ein Konzept bei der Behandlung von Angststörungen ist das ,zu Ende denken‘. Was würde wirklich passieren - Wasserknappheit, Hungersnöte, Naturkatastrophen - und was kann ich dagegen tunbzw. wie kann ich mit den negativen Auswirkungen umgehen. Damit wird das Problem greifbar und somit auch lösbar“, rät Johannes Lanzinger.

„Angst kann ja auch ein Anstoß zu einer nachhaltigen Veränderung geben. Man kann mit kleinen Schritten etwas beitragen, indem man mit dem Rad anstatt dem Auto fährt und das Bio-Gemüse statt dem Billigfleisch kauft. Das signalisiert dem Gehirn, das man selbst etwas bewirken kann und das führt wiederum zu einer Verringerung der Hoffnungslosigkeit und des Ohnmachtsgefühls“, beschreibt Laura Stoiber.