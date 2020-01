ÖBB schicken zusätzliche Züge Richtung Hahnenkamm

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bieten am Hahnenkammwochenende von 24. bis 26. Jänner 80.000 zusätzliche Sitzplätze an. Zudem pendelt wieder ein „Hahnenkammexpress“ kostenlos zwischen Kirchberg in Tirol, Kitzbühel und St. Johann in Tirol, teilten die ÖBB am Dienstag in einer Aussendung mit. Zu Spitzenzeiten sind die Züge im Acht- bis Zehn-Minuten-Takt unterwegs.