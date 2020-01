Zwei Raubüberfälle werden jetzt Prozess-Thema

Der mutmaßliche Räuber war ein Österreicher (25) mit Geld-Problemen, wie aus der Anklage von Staatsanwalt Alexander Winkler hervorgeht. Und der Überfall offenbar ein spontaner Entschluss: In jener September-Nacht hatte der 25-Jährige laut Anklage versucht, in das Gasthaus beim Schloss Hellbrunn einzubrechen. Bereits Ende August brach der 25-Jährige dort ein, entkam mit 3000 Euro. Diesmal nahm der Angeklagte einen Komplizen (22) mit - der Einbruch misslang jedoch. In Lehen fällte der 25-Jährige den Entschluss, einen Taxifahrer mit einer Schreckschusspistole auszurauben. Sein Komplize machte nicht mit, hielt ihn aber auch nicht davon ab.Erwischt wurde der 25-Jährige zwei Wochen später: Ein drittes und ein viertes Mal stieg er in das selbe Lokal ein. Doch beim letzten Mal war eine Alarmanlage installiert. Die Kripo konnte den bisher Unbescholtenen auf frischer Tat ergreifen. Er ist in U-Haft und steht am 20. Februar vor Richterin Daniela Meniuk-Prossinger. Verteidigt wird der Angeklagte von Herbert Hübel. Stefan Rieder vom Weißen Ring vertritt Pointner.