300 Flüchtlinge in einem Monat an Grenze gestoppt

Eine neue Flüchtlingswelle droht. Sie wirft ihre Schatten voraus. Kaum ein Tag vergeht ohne Aufgriffe. Wie berichtet, waren am Sonntag nahe der tschechischen Grenze in Niederösterreich 40 Afghanen aufgetaucht. Zudem wurden am Wochenende, wie am Montag bekannt wurde, in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk drei weitere Flüchtlinge aus Syrien aufgegriffen, die offenbar nach Deutschland gebracht werden sollten. Zwei Schlepper wurden festgenommen. Doch auch in Bruckneudorf im Burgenland hatte die Polizei am Wochenende elf junge Männer aus Bangladesch gestoppt. Alle suchten um Asyl an.