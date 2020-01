Kritik: „Die Kindergarten-Gruppen sind zu groß“

Die rund 3500 Kindergartenpädagoginnen in Salzburg haben keine einfache Zeit hinter sich: Es gab viel Protest gegen das neue Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Im Vorjahr wurde es schließlich durchgepeitscht. Es ging vor allem auch um die Angleichung von Schließzeiten und Vorbereitungszeiten der Pädagoginnen. Seit September ist es in Kraft. Mit dem Bildungsrahmenplan bekamen die Teams auch eine Art „Lehrplan für die Kleinsten“ vorgelegt. Nach anfänglicher Skepsis habe sich der Umgang damit gut eingependelt, meint Ilona Schwaiger, die den „Tag der Elementarpädagogik“ am Freitag im Salzburger Bildungshaus St. Virgil federführend organisiert. Man will zu diesem Anlass vor allem auch über Positives reden: „Wir bereiten die Kinder aufs Leben vor“, meint Schwaiger.