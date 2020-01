Nach Stopp in Pannenbucht in den Tod gerannt

Geklärt ist der Horrorunfall auf der Westautobahn in Oed-Öhling: Eine 33-Jährige aus Waldzell war am Samstagabend in Richtung Wien unterwegs, als ihr ein vermutlich betrunkener Rumäne (34) auf der dreispurigen Autobahn plötzlich vor den Wagen lief, auf die Frontscheibe knallte und dabei tödlich verletzt wurde. Der Mann war kurz zuvor bei einem Stopp in der Pannenbucht plötzlich aus dem Wagen gestiegen und weggelaufen.