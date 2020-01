Wälder-Kids liefern spektakuläre Flugshow

Das Springen in Egg startete mit zwei freien Trainings. Zum Wettkampf fanden 110 Teilnehmer den Weg in den Bregenzerwald, darunter insgesamt 60 Kinder. In drei Durchgängen, von denen zwei in die Wertung kamen, ermittelte man die Tagessieger in den jeweiligen Klassen. Gesprungen wurde auf Schanzen mit 20 Metern Hillsize (allgemeine Klasse und Kinder ab Jahrgang 2010) und 8 Metern Hillsize (Jahrgang 2011 und jünger)