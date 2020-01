Bulls verdoppelten Punkte-Polster an der Spitze

Auf Salzburgs Auswärtsstärke ist Verlass! Die Eisbullen entführten in einer lange heiß umkämpften Partie mit 5:2 in Znaim den bereits 16. Sieg von fremdem Eis. Holloway drückte gleich zweimal ab. Damit steht der Leader auch in der 40. Runde in Serie auf Platz eins in der Eishockeyliga - nun vier Punkte vor den Vienna Capitals, die in Graz 3:4 n. V. verloren.