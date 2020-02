Überlebenstipps für Singles am Valentinstag

Im Pyjama auf der Couch, tonnenweise Schokolade und Wein, kitschige Liebesfilme und der ein oder andere melodramatisch-selbstmitleidige Moment - so muss der Valentinstag für Singles nicht aussehen! Wie wäre es stattdessen mit ein wenig Me-Time? Auch am 14. Februar gibt es in Wien nämlich viel zu entdecken. In diesem Sinne: Rein in ein Valentinstags-Abenteuer fern von Romantik! City4U hat die besten Tipps im Überblick: