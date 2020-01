Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Die Donauzentrum Gourmet Tage

Wer am Wochenende seinen Gaumen so richtig verwöhnen will, sollte sich die Gourmet Tage in „The Kitchen“ im Donauzentrum nicht entgehen lassen. Zu den Highlights am Samstag zählt eine spannende Kochshow von 13 bis 15 Uhr. Am Sonntag dreht sich alles um die Kids, zum Beispiel bei der Schmatzo Show mit Robert Steiner ab 14 Uhr. Natürlich gibt es an beiden Tagen auch exklusive Verkostungen und viele weitere Programmpunkte.

Wo: 22., Wagramer Straße