Links oder rechts? Forscher lesen Fischgedanken

Ein Team um Alipasha Vaziri, der am Institut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien und der Rockefeller University in New York forscht, lehrten Zebrafisch-Larven zunächst ein bestimmtes Verhalten. „Das Training diente hauptsächlich dazu, dass sie ein Problem lösen mussten, und man neurobiologisch eher von einer Entscheidung sprechen kann, als von einem einfachen Reflex“, erklärte Vaziri im Gespräch mit der APA.