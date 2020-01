Fashion Outlet eröffnet mit großem Blogger-Event

Eine Blogger-Area, eine kostenlose Beauty-Lounge und natürlich Schnäppchen gibt es am Freitag von zehn bis 20 Uhr und Samstag von zehn bis 18 Uhr. Bei der Eröffnung des Fashion Outlet shoppt man gemeinsam mit angesagten Bloggern coole Styles zu kleinen Preisen. Angekündigt haben sich unter anderem Moderatorin Cathy Zimmermann, Model Bianca-Olivia Konarzewski, Curvy-Model Costina Ana-Maria Munteanu, Des & Jen, Patrik J. Plenk, pineapplesandwine, Leni Gruber, Raphaela Fuchs von heartblood, The Cosmopolitas, Tin(er)a, inadieringer und ALISA. In der Beauty-Lounge geben zudem soniaheartsfashion und Dzeni von inspiredbydzeni Beauty-Tipps.