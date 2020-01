Fünf Verletzte bei Unfall: BMW-Fahrer war „high“

Der Angeklagte ist ein unbescholtener Arbeiter, der im Pongau lebt. An jenem August-Tag saß er am Steuer des BMW, als der Unfall geschah. Der Lenker selbst und ein Kind erlitten schwere Verletzungen, zwei weitere Kinder und eine Frau leichte. Dass er davor Cannabis konsumiert hat, gibt er zu: „Am Abend davor zum Schlafengehen“, wie er auf Frage von Richterin Christina Bayrhammer erklärt. „Es war aber viel mehr im Blut“, bemerkt die Richterin. Den Unfall will er jedoch nicht verursacht haben: „Ich glaube, dass der andere Lenker in meinen Wagen gerutscht ist“, sagt er in gebrochenem Deutsch.