Start-up schreibt Erfolgsgeschichte mit Hörspielen

Mittlerweile wurden die Tonieboxen bereits mehr als 1,5 Millionen mal verkauft, mehr als 14 Millionen Tonies gingen über den Ladentisch. Auch in Österreich werden die Hörspiel-Boxen immer beliebter und sind bei vielen Familien aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Damit hat sich das einstig kleine Start-up binnen kürzester Zeit zu einer festen Größe in der Spielwaren-, Lizenz,- und Hörbuchbranche entwickelt. „Was uns besonders freut ist, dass wir sehen, dass schon die Kleinsten das Prinzip der Toniebox verstanden haben und, dass sie diese auch selbst bedienen und so selbst bestimmen können. Das ist etwa mit einem Smartphone nicht möglich“, ergänzt Faßbinder.