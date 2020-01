Über 11.000 Steirer kehrten 2019 Kirche den Rücken

Auch die Causa um den Bischof Alois Schwarz in Kärnten hätte die Austrittszahlen in die Höhe getrieben. Die Kirche beteuert weiterhin ihren Wert für die Gesellschaft: Man solle an die Caritas denken, an die Seelsorge und an die Erhaltung von Kulturgut, beteuert Bischof Wilhelm Krautwaschl in der Aussendung.