Perfektion als „Feind des Guten“

Für die Selbstachtung sind gebrochene Vorsätze Gift. Erwartungen und besonders den eigenen Erwartungen nicht gerecht zu werden nagt am Selbstwert. Wenn mich das Scheitern an meinen eigenen Erwartungen nach unten zu ziehen droht, hilft mir der Satz, den ich bei der US-amerikanischen Pfarrerin Nadia Bolz-Weber gelesen habe. Jedes Jahr, schreibt sie, erinnere sie sich selbst und andere daran: „There is no resolution that, if kept, will make you more worthy of love.“ Worthy of love – wert geliebt zu werden, das ist nichts, was am erfolgreichen Einhalten von Vorsätzen hängt. Kein eingehaltener Vorsatz macht uns liebenswerter.