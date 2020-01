Smith und Lawrence sind „Bad Boys for Life“

„Bad boys, bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do, when they come for you“: Ein Vierteljahrhundert ist seit dem ersten Action-Einsatz von Will Smith und Martin Lawrence als kultige Drogenfahnder in Miami vergangen, jetzt beweist das ewig streitende Duo mit „Bad Boys for Life“, dass es auch im fortgeschrittenen Alter immer noch was draufhat. krone.at verlost zum Kinostart tolle Goodies der gelungenen Fortsetzung des 90er-Kults!