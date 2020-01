Gemüse im Netz pflegen und Ernte liefern lassen

In Großstädten wie Wien leben die meisten Menschen in einer Wohnung. Ein eigener Garten mit selbst angebautem Bio-Gemüse bleibt für viele Hauptstädter daher nur ein Traum. Doch nun hat ein österreichisches Start-up eine Alternative gelauncht: Eine Internetseite, auf der man online einen Garten anlegen kann. Dieser wird von einem Team in einen realen Gemüsegarten auf einem Acker verwandelt. Online kümmert man sich dann um die Aufzucht und Ernte von Karotten und Co., bis einem das eigene Gemüse schließlich an die Tür geliefert wird.