YouTuberin: Diskussionen wegen Transgender-Outing

Sichtlich berührt findet Nikki die Worte zu ihrem Coming-Out: „Ich will das neue Jahr mit der Wahrheit starten, will endlich über einen Teil von mir selbst reden, der mich zu MIR macht. (...) Es fühlt sich gut an, es endlich zu tun.“ Den Tränen nahe spricht sie weiter: „Ich wurde im falschen Körper geboren. (...) Dieses Video zu filmen, macht mir Angst, aber es fühlt sich so befreiend an.“ Nikki betont, dass sie kein Fan von „Labels“ ist - sie meint, jeder Mensch sei einfach das, was ihn ausmache. Dass Nikki mit Vorurteilen aufräumen möchte, wird deutlich.