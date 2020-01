„Durch Zeichnen kann man erst die Welt erfahren“

„Zeichnen ist generell die für mich geeignetste Art die Welt zu erfahren. Ich versuche so oft zu zeichnen wie möglich, auch unterwegs. Das hilft mir, Dinge besser zu verstehen, sie mir zu merken und gegebenenfalls auch zu ertragen“, sagt Markus Roskar im City4U-Talk. Der ausgebildete Maler und Bildhauer zeichnet, seit er in der Lage gewesen ist, einen Stift zu halten. Nach langer Zeit als Illustrator für wissenschaftliche Journale, will er seine Werke nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Eines seiner Projekte sind Zeichnungen von Passanten in den Öffis, die er mit Texten über Zeit, wie Lebenszeit oder Wartezeit, versieht.