Mordverdacht nach Fenstersturz: „Mein Baby!“

Es war eine gespenstische Szene: Kurz vor Mitternacht zuckten die Blaulichter vor dem Mehrparteienwohnhaus in der Bahnhofstraße 2a in Attnang. Eine kurze Rückblende:Der Bruder von Mario Marić (28) wollte kurz vor Mitternacht heimgehen, als er merkte, dass unten vor der Haustüre etwas los ist. Er wagte sich nicht hinaus, rief seinen Bruder. Mario Marić zur „Krone“: „Ich bin runtergelaufen. Als wir die Haustüre aufgemacht haben, ist meine Nachbarin am Boden gelegen. Ihr Freund ist auf ihren Füßen gekniet“ - mehr dazu im Interview rechts.Marić wohnte im 3. Stock Tür an Tür mit der Verstorbenen.