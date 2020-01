Zorn-Comeback: „Bin voll bei der Musik“

Beflügelt von seinem tollen Comeback in Schweden glaubt Zorn nun auch bei den Grands Prix die favorisierten Russen fordern zu können: „Ich bin voll bei der Musik!“ Bevor es am 23. Jänner via Togliatti (Rus) zur ersten WM-Station Almaty (Kas) geht, schiebt der 49-Jährige am Samstag noch einen Renntag in der Schweden-Liga ein. Die Reservemaschine ist in Stockholm geparkt, mit Teamkollegen Jocke Söderström, früher ebenfalls WM-Pilot, geht’s dann im Bus rauf nach Strömsund.