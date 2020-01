Richter erklärte sich selbst als „urteilsunfähig“

Dieser höchst brisante Fall stellt die Justiz auf den Kopf: Ein Richter in Eisenstadt erklärte sich selbst krankheitsbedingt als nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Seiner Meinung nach hätte er in seinem ehrwürdigen Amt keine Urteile mehr fällen dürfen. Und das jahrelang. Nach Ermittlungen wurde der Kadi in den Ruhestand versetzt. Das war 2012. Erst jetzt wird die ganze Tragweite bekannt. Die heikle Causa lässt frühere Verfahren in völlig neuem (Zwie-)Licht erscheinen.