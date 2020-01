Schüsse mit Stahlkugeln: Verdächtiger ausgeforscht

Beamte aus Maxglan erhielten am 12. Jänner einen Hinweis aus der Bevölkerung. Demnach könnte ein Mann, der unmittelbar in der Nähe des Tatorts in der Innsbrucker Bundestraße wohnt, etwas mit den Schüssen am Samstag zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Hausdurchsuchung an.