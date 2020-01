Beliebteste Babynamen 2019 der Stadt Salzburg

Geburtenrekord im gesamten Bundesland

Einen Geburtenboom erlebte Salzburg im vergangenen Jahr. In fast allen Spitälern gab es mehr Geburten. Vor allem in Schwarzach schoss die Geburtenrate nach oben: „Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum verzeichnete einen neuen Geburten- und Baby-Rekord: 1194 Babys erblickten bei uns das Licht der Welt“, so Florian Emminger, Pressesprecher der Klinik.