Zigaretten-Automat in Krems gesprengt

Ein gewaltiger Knall riss in der Nacht auf Sonntag Dutzende Anrainer des Stadtparks in Krems aus dem Schlaf! Die Ursache der Explosion stand bald fest. Denn noch unbekannte Rowdys hatten - vermutlich mit einem megastarken Böller - bei der dortigen Trafik den Zigaretten-Automaten in die Luft gejagt.