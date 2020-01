Ein Jahr Essverbot: Das ist keinem wurscht

Kebab, Thunfischpizza, Asianudeln mit fünf verschiedenen Soßen – sie haben in den Wiener U-Bahnen seit mittlerweile einem Jahr nichts mehr verloren. Nun zieht die Stadt Wien Bilanz: So kam es in dieser Zeit zu nur 647 Ermahnungen. Die neuen Essensregeln sind zwar keinem wurscht, aber die meisten halten sich daran.